FC Barcelona: Posse um Antoine Griezmann hat offenbar ein Ende

Derzeit ist der Franzose nur ausgeliehen und es wurde eine Kaufpflicht von 40 Millionen Euro verhandelt. Da Atlético diese aber offenbar zu hoch war, wechselte Coach Diego Simeone konsequent erst so spät in den Spielen ein, dass diese Klausel umgangen wird . Das warfen jedenfalls die Barca-Bosse dem Konkurrenten vor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Antoine Griezmann vor dauerhafter Rückkehr zu Atlético

Nun hat der Klub aus Madrid mit seinem Vorgehen wohl Erfolg. Denn als Ablöse fallen nur wohl nur noch 20 Millionen Euro an. Zudem will Griezmann laut L‘Équipe deutlich weniger Gehalt als bei seinem Mega-Vertrag in Barcelona. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)