Verstappen will sauberes Wochenende in Japan

Max Verstappen greift an diesem Wochenende erneut nach seinem zweiten WM-Titel in der Formel 1 - blickt aber noch immer leicht genervt auf den Aussetzer seines Red-Bull-Teams in Singapur zurück. Der Schlüssel für einen besseren Auftritt in Japan sei recht einfach zu finden, sagte er am Donnerstag: „Das ist keine Raketenwissenschaft. Man muss bloß auf den Benzinstand achten.“