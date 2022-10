Bundesliga: Borussia Dortmund – FC Bayern München (Samstag, 18:30 Uhr)

Der BVB fordert im Topspiel die Bayern heraus. Am vergangenen Spieltag verlor Dortmund gegen den 1. FC Köln und steckte damit die dritte Niederlage in dieser Saison ein. Letzte Woche siegte der FCB gegen Bayer 04 Leverkusen mit 4:0. Somit belegt der FC Bayern München mit 15 Punkten den dritten Tabellenplatz.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Bayern stets gesorgt, mehr Tore als der Gast (23) markierte nämlich niemand in der Bundesliga. Das bisherige Abschneiden der Elf von Trainer Julian Nagelsmann: vier Siege, drei Punkteteilungen und ein Misserfolg. In den letzten fünf Spielen schaffte der FC Bayern München lediglich einen Sieg.