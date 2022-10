Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr)

Der 1. FSV Mainz 05 will im Spiel gegen RB Leipzig nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Samstag verlief der Auftritt des FSV ernüchternd. Gegen den Sport-Club Freiburg kassierte man eine 1:2-Niederlage. Letzte Woche gewann Leipzig gegen den VfL Bochum 1848 mit 4:0. Damit liegt RB mit elf Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld.

Beide Teams stehen mit elf Punkten da. Körperlos agierte Mainz in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich RB davon beeindrucken lässt? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.