2. Liga: FC Hansa Rostock – SC Paderborn 07 (Samstag, 13:00 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft die Hansa auf den SCP. Gegen Holstein Kiel kam Rostock im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Paderborn zog gegen den SV Darmstadt 98 am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren.

Im Tableau ist für FC Hansa Rostock mit dem zehnten Platz noch Luft nach oben. Wer die Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 27 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Ausbeute der Offensive ist beim Team von Jens Härtel verbesserungswürdig, was man an den erst zehn geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der bisherige Ertrag der Hansa in Zahlen ausgedrückt: vier Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für Rostock in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.