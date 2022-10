2. Liga: SV Darmstadt 98 – Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13:00 Uhr)

Die Fortuna fordert im Topspiel Darmstadt heraus. Letzte Woche gewann Darmstadt gegen den SC Paderborn 07 mit 2:1. Somit belegt der SV Darmstadt 98 mit 21 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Am letzten Samstag holte Düsseldorf drei Punkte gegen DSC Arminia Bielefeld (4:1).

Angesichts der guten Heimstatistik (3-2-0) dürfte der SV Darmstadt 98 selbstbewusst antreten. An der Abwehr der Heimmannschaft ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste das Team von Trainer Torsten Lieberknecht bislang hinnehmen. Sechs Siege und drei Remis stehen einer Pleite in der Bilanz von Darmstadt gegenüber. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – neun Punkte aus den letzten fünf Partien holte der SV Darmstadt 98.