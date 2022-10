3. Liga: SV 07 Elversberg – MSV Duisburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Den Zebras steht bei Elversberg eine schwere Aufgabe bevor. Nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Verl am letzten Spieltag ist SV 07 Elversberg um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal wieder als Sieger vom Platz gehen. Die Konkurrenz muss schließlich auf Distanz gehalten werden. Letzte Woche siegte der MSV Duisburg gegen Hallescher FC mit 1:0. Damit liegt Duisburg mit elf Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld.

Gegenwärtig rangieren die Zebras auf Platz zwölf, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Wer die Gäste als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 23 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Saison der Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat Duisburg drei Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen verbucht. In den jüngsten fünf Auftritten brachte der MSV Duisburg nur einen Sieg zustande.