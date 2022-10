3. Liga: VfB Oldenburg – FC Erzgebirge Aue (Samstag, 14:00 Uhr)

Aue trifft am Samstag mit Oldenburg auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Letzte Woche siegte Oldenburg gegen den FC Viktoria Köln mit 2:1. Somit belegt VfB Oldenburg mit zwölf Punkten den zehnten Tabellenplatz. Der FC Erzgebirge Aue strich am Freitag drei Zähler gegen den SV Meppen ein (3:0).