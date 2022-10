3. Liga: FSV Zwickau – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft Zwickau auf Wiesbaden. Zuletzt spielte der FSV Zwickau unentschieden – 0:0 gegen den FC Ingolstadt 04. Letzte Woche gewann Wiesbaden gegen Rot-Weiss Essen mit 3:1. Damit liegt die SV Wehen Wiesbaden mit 15 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle.

Für Zwickau gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Gegenwärtig rangiert das Heimteam auf Platz 14, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Nach neun Spielen verbucht die Mannschaft von Coach Joseph Enochs drei Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen auf der Habenseite. In den letzten fünf Spielen schaffte der FSV Zwickau lediglich einen Sieg.