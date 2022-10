FC Bayern: "Einer der besten Spieler in Europa!" Leroy Sané brilliert - Nagelsmann und Salihamidzic schwärmen

Leroy Sané brilliert in der Champions League gegen Viktoria Pilsen. Die Bayern-Chefs sind voll des Lobes. Ist Sané in der Form seines Lebens?

Dieser zögerte nicht lange, bediente seinen Teamkollegen im freien Raum. Sané stach in die entscheidende Lücke und zog unmittelbar in die Mitte, wo sich die größtmögliche Fläche geöffnet hatte.

Der Ball knallte aus rund 16 Metern ins linkere obere Eck, nicht ganz in den Winkel, aber trotzdem so hart, dass Pilsen-Keeper Marian Tvrdon kein konkreter Vorwurf zu machen ist.

Sané mit zwei Toren

Der deutsche Nationalspieler hatte den Pass seines Kollegen Mané mit dem linken Außenrist an der Strafraumgrenze piekfein angenommen, sodass der Ball ihm direkt in den Lauf fiel, und mit dem zweiten Kontakt mustergültig ins lange Eck abgeschlossen – eine Harmonie von Bewegung und Technik.

„Er hat verstanden, was die Zuschauer, was wir von ihm verlangen, was wir an ihm lieben. Wenn er so mitverteidigt, wenn er seine Stärken vorne so ausspielt, kann er einer der besten Spieler überhaupt werden“, sagte der 45-Jährige.