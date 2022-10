Formel 1: Mick Schumacher kämpft um Cockpit bei Williams oder Haas und ist dabei im Duell mit Hülkenberg

Mick Schumacher gehen die Optionen aus. Nur noch die Cockpits von Haas und Williams sind wohl in der Verlosung. Während sich Williams mit einer Entscheidung Zeit lässt, weiß SPORT1, dass er bei Haas neben einem Konkurrenten in der engeren Auswahl ist.

Die Szene in den letzten Runden des Großen Preises von Singapur steht stellvertretend für die Situation, in der sich der 23-Jährige gerade befindet.

Denn tatsächlich rast Schumi junior derzeit um sein „Leben“ in der Formel 1. Um seine Karriere in der Königsklasse des Motorsports. Sein Vertrag mit dem Haas-Team läuft am Saisonende aus, noch hat er keinen neuen Kontrakt unterschreiben.

Gasly zu Alpine, de Vries zu Alpha Tauri

Der Niederländer hat beim GP in Monza mit Platz neun eben jenes Ausrufezeichen gesetzt, das Schumacher auch in Singapur trotz eines tadellosen Rennens nicht gelingen wollte.

Fest steht: Für den Sohn des Rekordweltmeisters bleiben nur noch Williams und Haas. Immerhin: Bei beiden steht er auf der Liste. Mehr noch: Wie Sky berichtet, haben die Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Haas am vergangenen Wochenende in Singapur endlich begonnen.

Haas: Schumacher im Duell mit Hülkenberg

Insider rechnen damit, dass Steiner das Pokerspiel bis zum Saisonende weiterspielt. Warum? Weil er es kann. Und weil er noch immer nicht vergessen hat, dass Micks Onkel Ralf Schumacher ihn öffentlich für seine Kritik an seinem Neffen an den medialen Pranger gestellt hat. Jetzt lässt er die Familie zappeln. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Schumacher kämpft um Williams-Cockpit

Neben dem US-amerikanischen Williams-Junior Logan Sargeant steht zumindest auch Schumacher auf der Shortlist des englischen Traditionsteams. Capito: „Mick ist eine Option, er hat es auch verdient, in der Formel 1 zu bleiben. Ob das so kommt, wird man sehen, aber er ist definitiv eine Option für uns.“

„Ich bin ein Fan von Druck“, wurde er am Wochenende von Bild am Sonntag zitiert. „Er war immer Teil meines Lebens und meiner sportlichen Karriere. Ich nehme den Druck gerne an und wandle ihn in extra Motivation und Antrieb um.“