Champions League: BVB mach Riesenschritt in Sevilla

Am dritten Spieltag der Gruppe G macht Borussia Dortmund einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase. Aber bis dahin muss Schwarz-Gelb vor allem in Hälfte zwei ordentlich zittern.

Am dritten Spieltag in der Champions-League-Gruppe G feiert Borussia Dortmund einen wichtigen 4:1-Auswärtssieg beim FC Sevilla und ist damit mit sechs Punkten souveräner Gruppenzweiter hinter Manchester City, das im Parallelspiel dem FC Kopenhagen (5:0) keine Chance ließ. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Das Team, bei dem Youssoufa Moukoko für Anthony Modeste begann, schien sich diese Worte zu Herzen zu nehmen und legte los wie die Feuerwehr. Bereits nach sechs Minuten sorgte Raphael Guerreiro für die frühe, aber verdiente Führung. Einen tollen Diagonalpass von Jude Bellingham nahm der Portugiese mit perfektem ersten Ballkontakt in den Lauf mit und jagte das Leder von halblinks in das lange Eck.

Alexander Meyer hält die Null in Durchgang eins

Zehn Minuten später stand erneut En-Nedyri im Blickpunkt des Geschehens - diesmal aber auf der anderen Seite. Plötzlich waren drei Dortmunder allein auf dem Weg Richtung Sevilla-Tor, aber der Marokkaner unterband diesen Angriff per Foul an Salih Özcan. Schiedsrichter Maurizio Mariani zögerte nicht und zeigte die rote Karte. Aber der VAR schritt ein und machte den Italiener auf ein Foul von Karim Adeyemi im Vorfeld aufmerksam. Der Platzverweis wurde damit zurückgezogen - es wäre der 125. im 300. Pflichtspiel des Unparteiischen gewesen.

In der 36. Minute sorgte dann Emre Can durch einen Ballverlust kurz vor dem eigenen Sechzehner für Gefahr. Aber erneut war Meyer auf dem Posten und entschärfte den Kopfball aus rund acht Metern. Danach kam Dortmund wieder besser ins Spiel und sorgte noch vor der Halbzeit durch Bellingham (41.) und Adeyemi (43.) für die beruhigende 3:0-Führung zur Pause. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Für Bellingham war es übrigens ein Rekordtor. Nie zuvor hat ein Mittelfeldspieler im Teenageralter in der Champions League in drei Spielen in Folge getroffen. Damit krönte der Engländer seine starke Leistung.

BVB muss zittern bis zur Brandt-Erlösung

In Durchgang zwei wirkte der BVB zu Beginn jedoch wieder unkonzentriert. Sami Khedira hatte in der Halbzeit bereits diesen BVB-Schlendrian angesprochen. Offensiv zeige Dortmund individuelle Klasse, „die fehlt, manchmal in der Verteidigung, weil sie nicht wollen oder nicht können“. Das nutzte der agile En-Nesyri in der 51. Minute zum Anschlusstreffer.