"Kluger Schachzug!" Ex-Mitspieler schwärmt von Xabi Alonso - Khedira hat noch Kontakt mit neuem Leverkusen-Trainer

So glückte Bayer der Deal mit Alonso

„Ich glaube, dass es ein kluger Schachzug von Bayer Leverkusen ist. Ich hoffe, er kann das Team wieder in die Spur bringen“, sagte Sami Khedira als DAZN-Experte am Rande der Champions League am Mittwoch über Xabi Alonso, der nach der Entlassung von Gerardo Seoane der Werkself als neuer Chefcoach unverhofft zu weltmeisterlichen Glanz verhilft.