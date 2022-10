Champions League: Bayerns Super-Serie wertlos? Real Madrid viel effektiver!

Salihamidzic über Sané: "Wenn er sich so präsentiert wie heute ..."

Bayerns Super-Serie in der Vorrunde der Champions League täuscht über den weiteren Verlauf hinweg. Wenn es zuletzt darauf ankam, lieferte der Rekordmeister nicht ab.

Wer darauf wettet, hat schon im Vorfeld verloren: Der 27. September 2017 war der vorerst letzte Tag, an dem sich der deutsche Rekordmeister in der Vorrunde der Königsklasse geschlagen geben musste - gleichzeitig war es für Carlo Ancelotti eine schicksalhafte Niederlage. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Der italienische Star-Coach musste nach einer 0:3-Pleite der Bayern bei Paris Saint-Germain seinen Trainerstuhl räumen und heuerte anschließend - nach einem Abstecher beim FC Everton - bei Real Madrid an.

Ancelotti-Aus nach Bayerns letzter Vorrunden-Pleite

Die Königlichen hatten während ihrer Rekord-Serie wesentlich mehr Erfolge zu feiern: Angetrieben vom damals überragenden Cristiano Ronaldo, holte Real in dieser Zeitspanne drei Champions-League-Titel (2014, 2016, 2017) und scheiterten in den anderen beiden Saisons erst im Halbfinale.

Bayerns Vorrundensiege nur Strohfeuer?

Besonders auffällig: Während in den vergangenen beiden Spielzeiten die Bayern in der Gruppenphase weiter an ihrer Serie bastelten, leistete sich Real zwei peinliche Aussetzer: 2021 kassierten die Madrilenen eine 1:2-Heimpleite gegen Tiraspol - eine Saison zuvor gab‘s ein 2:3 gegen Donezk, ebenfalls im heimischen Stadion.