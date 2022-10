Champions League: Kurios! Laimer schaut lieber Salzburg als Leipzig

Was ist denn da los? Konrad Laimer sieht sich die Partie von RB Salzburg gegen Dinamo Zagreb live im Stadion an – obwohl sein eigener Verein zur gleichen Zeit spielt.

Konrad Laimer, bekanntlich Spieler der Leipziger, wurde beim Champions League-Auftritt von Salzburg gegen Dinamo Zagreb von den Kameras eingefangen, als er die Begegnung der Österreicher in der Arena verfolgte.

Soweit, so normal – würden die Sachsen nicht zur gleichen Zeit ebenfalls in der Königsklasse antreten und sich in einem wichtigen Duell mit Celtic Glasgow messen. (Jetzt im Liveticker: RB Leipzig - Celtic Glasgow)