Olympia-Marathon in Paris: Ein Lauf der Symbolik

Zum Lauf der Symbolik wird der Marathon bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Die Rennen der Frauen (10. August) und Männer (11. August) beginnen am Hotel de Ville, die Route führt mehrere Kilometer am Ufer der Seine entlang durch das Departement Hauts-de-Seine zunächst zum berühmten Schloss von Versailles. Diese Teilstrecke ist eine Reminiszenz an den geschichtsträchtigen Frauenmarsch von 1789, einem einschneidenden Ereignis während der Französischen Revolution.