Trainer-Hammer perfekt! Xabi Alonso wird neuer Trainer bei Bayer Leverkusen - Aus von Gerardo Seoane fix

Alonso erhält in Leverkusen einen Vertrag bis Sommer 2024. Dies teilte der Klub am Tag nach dem 0:2 (0:0) beim FC Porto mit.

Xabi Alonso übernimmt sofort als Chefcoach

Der Name Alonsos war schon am späten Dienstagabend nach Leverkusens ärgerlichen, weil absolut vermeidbaren Niederlage in Portugal durch die Gänge des Estadio do Dragao gewabert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)