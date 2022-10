Formel 1: FIA-Statement im Red-Bull-Skandal - Entscheidung vertagt

Die für Mittwoch angesetzte Entscheidung über den Red-Bull-Skandal bezüglich der Gehaltsobergrenze ist verschoben worden. Das teilte die FIA in einem offiziellen Statement mit.

Ein Ergebnis soll es am kommenden Montag geben, das teilte der Automobilverband in einem Statement auf seiner Website mit. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

„Die FIA teilt mit, dass der Abschluss der Analyse der finanziellen Einreichungen der Formel-1-Teams für 2021 und die anschließende Freigabe der Zertifikate zur Einhaltung des Finanzreglements nicht am Mittwoch, den 5. Oktober, stattfinden wird“, schrieb die FIA.

Stattdessen soll es Anfang nächster Woche einen Entschluss geben. Die Begründung der FIA: „Die Analyse der Finanzanträge ist ein langer und komplexer Prozess, der noch andauert und abgeschlossen wird, um die Freigabe der Zertifikate am Montag, den 10. Oktober, zu ermöglichen.“

„Unbegründete Spekulationen und Vermutungen“

Weiter heißt es in dem Statement: „Das Finanzreglement wurde von allen Wettbewerbern einstimmig angenommen, die in diesem ersten Jahr unter dem Finanzreglement positiv und kooperativ mit der FIA Cost Cap Administration zusammengearbeitet haben. Wie bereits mitgeteilt, hat es in dieser Angelegenheit erhebliche und unbegründete Spekulationen und Vermutungen gegeben, und die FIA bekräftigt, dass bis zur endgültigen Klärung keine weiteren Informationen gegeben werden.“