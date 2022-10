Rocket League: Deutsches Juwel verstärkt Evil Geniuses

Anzeige

Die Evil Geniuses gehen mit TOX in die neue Saison © Evil Geniuses

Jonas Herrmann

Mit den Evil Geniuses tritt auch in der kommenden Saison ein deutschsprachiges Team in der RLCS an. Das Team hat TOX unter Vertrag genommen.

Schon in der abgelaufenen Saison waren die Evil Geniuses das einzige komplett deutschsprachige Top-Team in der RLCS. Nach starken Leistungen im Winter folgte ein enttäuschender Spring Split, in dessen Folge man sich von Riccardo „Rizex45″ Mazzotta trennte.

Seitdem gab es eine offene Planstelle im Kader, die jetzt geschlossen wurde.

Evil Geniuses: TOX im Anflug

Während Leonardo „Catalysm“ Christ Ramos und Ivan „ivn“ Sabri dem Team erhalten bleiben, stößt ab sofort Damian „Tox“ Schäfer dazu. Mit dem US-Amerikaner John „Virge“ Willis wurde darüber hinaus ein neuer Coach verpflichtet.

TOX ist in der vergangenen Saison erst für SK Gaming an den Start gegangen, ab dem Winter Split war dann Teil von Luminosity Gaming. Die beste Platzierung war dabei ein geteilter 5./6. Platz bei einem Regional im Winter Split. Damals war er ausgerechnet gegen die Evil Geniuses gescheitert.

Auch Rizex45 findet neue Heimat

Unklar war auch, wie es mit Rizex45 weitergehen würde. Hier gibt es ebenfalls gute Nachrichten, denn der Spieler hat ein neues Team gefunden und bleibt der RLCS erhalten. Zusammen mit den ebenfalls deutschsprachigen David „Rezears“ Wünsch und Coach Sandro „FreaKii.“ Holzwarth sowie dem Franzosen Andy „Kassio“ Landais spielt er ab sofort für das Team Top Blokes. Die waren zuletzt in der RLCS Season X Teil der Liga. Kassio war schon damals mit von der Partie.