Hertha BSC in Aufruhr: Lars Windhorst will aussteigen und bietet Anteile zum Rückkauf an

Paukenschlag in Berlin: Investor Lars Windhorst erklärt die Zusammenarbeit mit dem Klub für beendet, bietet den Rückkauf seiner Hertha-Anteile an. Auch die Hauptstädter planen Konsequenzen.

Es gebe „keine Basis und keine Perspektive für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit“, hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme von Windhorsts Unternehmen Tennor.

Windhorst bietet Hertha-Anteile zum Rückkauf an

Tennor bietet der Hertha nunmehr an, „unsere Mehrheits-Anteile in Höhe von 64,7 Prozent zum damaligen Kaufpreis zurückzukaufen“.

Als Schuldigen für den eskalierten Streit sieht Tennor den neuen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein. Dieser sei „erkennbar an einer vertrauensvollen und seriösen Zusammenarbeit nicht interessiert“, heißt es in der Stellungnahme. „Alle Gespräche“ mit Bernstein „haben uns gezeigt, dass zwischen den Erklärungen und dem dann folgenden Verhalten des Präsidenten ein großer Unterschied besteht.“

Wirbel um vermeintliche Kampagne gegen Gegenbauer

Am vergangenen Donnerstag hatte die Financial Times über eine Klage der israelischen Agentur Shibumi berichtet, die von Windhorst insgesamt fünf Millionen Euro für eine Kampagne gegen den früheren Hertha-Präsidenten und Windhorst-Gegenspieler Gegenbauer fordern soll.

„Statt gemeinsam mit uns an der Aufklärung zu arbeiten, hat Präsident Bernstein entschieden, sich ohne Prüfung der Beweislage den Vorverurteilungen anzuschließen“, behauptete Tennor nun in der Stellungnahme und fügte hinzu: „Vielmehr hat der Präsident in einem Gespräch mit uns als Ziel seiner Aktivitäten den ‚Break‘ mit Tennor und Lars Windhorst benannt.“

Hertha will Vereinsausschluss von Windhorst

Aber auch Hertha plant Konsequenzen: Das Klub-Präsidium will nach Spiegel -Informationen noch am Mittwochabend über einen Antrag auf Vereinsausschluss von Windhorst entscheiden.

Vereinbarung zwischen Windhorst und Agentur Shibumi?

Und: Wie das Nachrichtenmagazin zudem erfahren haben will, soll zwischen Tennor und Shibumi freilich doch eine Vereinbarung bestanden haben. Mehr als 20 Mitarbeiter der Agentur hätten an dem Projekt mitgewirkt, Windhorst selbst bestätigte den von ihm nicht unterschriebenen Vertrag angeblich in einer E-Mail. Tennor geht in seiner Stellungnahme vom Mittwoch nicht weiter auf die Vorwürfe ein.