VfB Stuttgart trauert um Aufstiegstrainer Sundermann

Der in seiner aktiven Zeit als „Wundermann“ verehrte Coach verstarb am Dienstag im Alter von 82 Jahren. Das teilte der VfB mit.

Der gebürtige Westfale Sundermann, der als Außenläufer sein einziges Länderspiel 1960 in Stuttgart bestritt, führte die Schwaben 1977 nach zwei Jahren Zweitklassigkeit zurück in die Bundesliga.

Sundermann galt als großer Motivator, er leitete in Stuttgart eine Ära des Erfolgs ein. In der Bundesliga stürmte seine Mannschaft in den beiden Jahren nach dem Aufstieg auf die Ränge vier und zwei.