Lewandowski "praktisch verschwunden": Barca-Stars in der Kritik

Bei der Auswärtsniederlage in Mailand schimpfen die Katalanen über das Schiedsrichtergespann. Aber auch die eigene Leistung wird von der Presse kritisiert.

Nach der 0:1-Niederlage im Champions-League-Kracher gegen Inter Mailand lagen die Nerven beim FC Barcelona blank. Cheftrainer Xavi echauffierte sich lautstark in Richtung des Schiedsrichtergespanns rund um den Hauptoffiziellen Slavko Vincic. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Doch neben all der Frustration rund um den nicht gegebenen Handelfmeter muss sich der 26-fache spanische Meister mal wieder an die eigene Nase fassen.

Wie so häufig in den letzten Monaten schafften es die Blaugrana nicht, ihrem Gegner das eigene Spiel aufzudrücken. Besonders blass blieben die Bundesliga-erprobten Ousmane Dembélé und Robert Lewandoswki, die in der Saison schon häufig geglänzt hatten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)