Oberdorf trotz EM-Hype: "Will immer mehr"

Jungstar Lena Oberdorf will sich von dem Hype rund um ihre Person nach der erfolgreichen Fußball-EM nicht beeindrucken lassen. „Generell bin ich eine Person, die eigentlich nicht gefährdet ist, arrogant zu werden oder zu sagen, okay, ich bin jetzt fertig und die Beste“, sagte die 20-Jährige am Mittwoch im Vorfeld des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich am Freitag in Dresden (20.30 Uhr/ARD).