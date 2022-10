Medien: Leverkusen trennt sich von Seoane - Alonso wird wohl Nachfolger

Seoane (43) hatte die Werkself in der vergangenen Saison auf Anhieb in die Champions League geführt. In seiner zweiten Spielzeit als Verantwortlicher läuft nicht mehr viel zusammen, Leverkusen gewann nur zwei von zwölf Pflichtspielen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

In der Bundesliga ist Bayer auf Platz 17 abgerutscht, im DFB-Pokal scheiterte Leverkusen in der ersten Runde am Drittligisten SV Elversberg. In der Champions League war das 0:2 beim FC Porto am Dienstagabend die zweite Niederlage im dritten Spiel.