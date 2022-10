Champions League: RB Leipzig - Celtic Glasgow heute LIVE im TV, Stream und Liveticker

Für RB Leipzig ist das Heimspiel in der Königsklasse gegen den schottischen Traditionsverein Celtic Glasgow ein äußerst bedeutsames.

Nach einem desaströsen 1:4 gegen Schachtjor Donezk und einem 0:2 bei Real Madrid stehen die Sachsen nach zwei Königsklassen-Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Gegner Celtic Glasgow holte zuletzt durch das 1:1 gegen Donezk in Warschau einen Punkt und steht auf dem dritten Platz der Gruppe.

RB will die rote Laterne an die Schotten abgeben. Dabei helfen sollen vor allem Timo Werner sowie Christopher Nkunku, die am vergangenen Wochenende bei klaren 4:0-Erfolg über den VfL Bochum jeweils einen Doppelpack erzielten.