Kane ohne Chance: Eintracht Frankfurt feiert Abwehr-Oldie Hasebe

Christopher Michel

Tottenham-Star Harry Kane bleibt in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt blass. Dafür sorgt vor allem ein Abwehr-Oldie.

Stell dir vor, es ist Champions League und Harry Kane, immerhin satte 255 Pflichtspiel-Tore schwer, läuft auf dich zu. Und was machst du?

Du lässt diesen Klasse-Stürmer mit einer ganz einfachen Körpertäuschung ins Leere laufen. 75 Minuten war die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur alt, als Makoto Hasebe genau in dieser Art und Weise einen Angriff komplett entschärfte und Torhüter Kevin Trapp das Leder in die Arme rollen lassen konnte.

Alle loben Hasebe: „Weltklasse-Leistung“

Zehn Minuten später kochte der Eintracht-Japaner Kane erneut ab, köpfte anschließend ganz souverän zurück zu Trapp. 38 Jahre ist Hasebe inzwischen alt, im Januar feiert er seinen 39. Geburtstag. Doch von Müdigkeitserscheinungen gibt es keine Spur.

„Man kommt gar nicht mehr aus den Lobliedern heraus, die man auf ihn singen könnte. Er hat es hervorragend gegen Kane gemacht“, lobte Kapitän Sebastian Rode nach dem 0:0 gegen die Spurs

Sein Trainer Oliver Glasner attestierte ihm eine „Weltklasse-Leistung“. Der Österreicher präzisierte: „Makoto war unglaublich mit Ball am Fuß, mit tollen Pässen in die Schnittstellen. Gegen den Ball hat er Kane bearbeitet und immer wieder durchgedeckt. Das war großartig und außergewöhnlich.“ An Hasebe führt in dieser Form und Verfassung kein Weg vorbei. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League).

Krösche erkennt bei Hasebe eine „außergewöhnliche Qualität“

Sportvorstand Markus Krösche sprach ebenfalls von dessen „außergewöhnlicher Qualität“. Auch er hob das Privatduell gegen den englischen Ausnahmestürmer hervor: „Wie Hasebe gegen Kane gespielt hat, war stark. Kane hatte nur einen Torschuss. Makoto hat auch im Ballbesitz viel Ruhe ausgestrahlt und der Mannschaft Sicherheit gegeben. Er hat bestätigt, wie wichtig er für Eintracht Frankfurt ist.“ (Das ist Frankfurts Geheimwaffe)

Rode erkannte noch eine andere Stärke von Hasebe: „Makoto ist eine absolute Bank. Er gibt Evan N‘Dicka und Tuta die nötige Ruhe.“ In der Tat steigerte sich das mit 23 Jahren noch immer sehr junge Innenverteidiger-Duo peu à peu. Sie wissen, dass ihnen nach Patzern und Unsicherheiten noch immer Hasebe den Rücken freihält. Er gibt die Kommandos, führt das Team.

Mit dem Eintracht-Methusalem kehrt der Erfolg zurück

In den ersten Wochen der Saison verzichtete Glasner noch auf den Eintracht-Methusalem. Doch die Pläne mit Tuta als Abwehrchef und der Systemumstellung auf Viererkette wurden vorerst wieder verstaut. Die 0:1-Niederlage gegen Wolfsburg war eine Zäsur.

Hasebe kehrte auf den Platz zurück und mit ihm der Erfolg. Vier Pflichtspiele, drei Siege, ein Remis, drei zu-Null-Partien. Das alles an Hasebe alleine festzumachen, wäre zwar zu viel des Guten und würde Kollegen wie Mario Götze, Djibril Sow, Sebastian Rode oder Randal Kolo Muani nicht gerecht. Doch dessen Erfahrung und Ruhe verleiht dem gesamten Team auf nationaler und internationaler Bühne eine enorme Stabilität (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League).

Der letzte Mann der Eintracht agiert im Stile eines Quarterbacks. Die Definition der wichtigsten Position im American Football lautet: „Der Quarterback ist Spielgestalter, Herzstück und Kopf des Teams und auf dem Spielfeld der verlängerte und ausführende Arm des Head Coaches.“ Hasebe gibt den Takt bei den Frankfurtern vor. Er entscheidet, ob das Team von hinten rauskombiniert oder ein langer Schlag nach vorne erfolgt.

"Im Fernsehen nur gesehen": Knauff schwärmt vom Duell gegen seine Idole

Rotiert Hasebe für den Erfolg in der Champions League raus?

Seine Diagonalbälle landen zumeist punktgenau beim Abnehmer. Hasebe eröffnet mit scharfen Zuspielen durch die Mitte zudem die so typische „Steil-Klatsch“-Spielform, mit der die Eintracht auch Tottenham Probleme bereitet hat. 85 Prozent seiner Zuspiele kamen an, er gewann alle fünf direkten Zweikämpfe. Alles Hasebe also in Frankfurt?

Ganz so einfach ist das nicht. Glasner mahnte nämlich: „Auch wenn Makoto gespielt hat wie ein Jüngling, wissen wir noch nicht, wie er die Belastung verkraftet.“

Es könne also sein, dass Hasebe gegen Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum pausieren muss. Denn eine Sache weiß der Coach: Zum Rückspiel in Tottenham benötigt er einen frischen Hasebe. Damit das große Ziel, die Qualifikation für das Champions-League-Achtelfinale, erreicht werden kann – und Kane auch in einer Woche wieder verzweifelt in Richtung Himmel blickt.

