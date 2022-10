Hockey: Drei Abschiede bei der Hallen-EM

Angeführt von Kapitänin Sonja Zimmermann starten die deutschen Hockey-Frauen in die Hallen-EM in Hamburg (7. bis 11. Dezember).

Angeführt von Kapitänin Sonja Zimmermann starten die deutschen Hockey-Frauen in die Hallen-EM in Hamburg (7. bis 11. Dezember). Bundestrainer Valentin Altenburg nominierte für seinen 12-köpfigen Kader auch Janne Müller-Wieland (UHC), Franzisca Hauke (HTHC) und Lisa Altenburg (Club an der Alster), die bei dem Turnier zum letzten Mal im Nationaltrikot auflaufen werden.