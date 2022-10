Valorant: Map Guide! So spielt ihr auf Haven

Tipps und Tricks für Haven

Da B nur einen Weg hat, um effektiv zu pushen, sollte als angreifendes Team eher A oder C in den Fokus genommen werden, da hier Split-Pushes möglich sind. A teilt sich in die Ramp und Short, während C über Garage und Long zu erreichen ist. Mit den richtigen Ansagen kann von zwei Seiten gleichzeitig attackiert und die Verteidiger vor große Probleme gestellt werden.