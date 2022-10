DBB-Herren spielen in Bamberg

Das erste Spiel nach der Heim-EM steigt in Bamberg © FIRO/FIRO/SID

Das deutsche Basketball-Nationalteam absolviert sein erstes Länderspiel nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Heim-EM im kommenden Monat in Bamberg.

In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 tritt die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert dort am 11. November gegen Finnland an, allerdings mit nur einigen wenigen Medaillengewinnern.