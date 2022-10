NFL: Ehe-Aus bei Tom Brady und Bündchen rückt näher - neue Details

Laut einem Bericht des US-Portals Pick Six haben Brady und Bündchen bereits ihre Scheidungsanwälte eingeschaltet. Zudem sollen sie schon seit Monaten nicht mehr zusammenwohnen.

Ein anonymer Insider sagte dem Portal: „Ich hätte nie gedacht, dass dieser Streit das Ende der beiden bedeuten würde, aber es sieht so aus, als ob es so sei.“

NFL-Rückkehr als Knackpunkt für Ehe-Aus bei Brady?

Nun will das Paar, das seit 2009 verheiratet ist, die genauen Bedingungen für die Scheidung verhandeln. Das Sorgerecht für die drei Kinder soll aufgeteilt werden.

Schwieriger dürfte es bei ihrem gemeinsam Immobilien-Imperium sein. So besitzen sie zahlreiche Häuser, die nun aufgeteilt werden müssen. Die Brasilianerin soll dabei großes Interesse an dem Haus in Costa Rica haben, wo sie häufig gemeinsam Urlaub gemacht haben.