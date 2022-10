Formel 1: Spektakulärer Mercedes-Deal mit Ricciardo bahnt sich an

"So macht die Formel 1 keinen Spaß mehr!"

Die Zukunft von Daniel Ricciardo in der Formel 1 schien ungewiss. Doch nun bahnt sich eine Lösung an, sie könnte kaum spektakulärer sein.

Daniel Ricciardo ist ein echtes Urgestein in der Formel 1. Seit 2012 dreht der Australier in der Königsklasse seine Runden - und wird dies wohl auch 2023 tun!

Zwar bekam der 33-Jährige keinen neuen Vertrag mehr bei McLaren und wird zur kommenden Saison von Oscar Piastri ersetzt, doch nun bahnt sich eine spektakuläre Lösung an. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Daniel Ricciardo vor Wechsel zu Mercedes?

Wie der französische TV-Sender Canal+ berichtet, steht Ricciardo vor einem Wechsel zu Top-Team Mercedes. Demnach seien die Verhandlungen mit dem deutschen Rennstall bereits in einem „fortgeschrittenen Stadium.“

Bereits rund um das Rennen in Singapur am Wochenende hatte Ricciardo durchblicken lassen, dass eine Rolle als Ersatzfahrer „durchaus realistisch“ sei, insofern er dadurch der Formel 1 weiterhin erhalten bleiben könnte. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Spielt Ricciardo auf Zeit?

„Ich liebe auch andere Rennserien, aber ich sehe mich dort nicht. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich in so etwas einsteige, schließt das die Tür zur F1 für immer. Es würde sich so anfühlen, als hätte ich mich dann abgemeldet, aber das habe ich noch nicht“, sagte Ricciardo.