Play-offs gegen die Langeweile: Kahn will keine Denkverbote

Auch Hans-Joachim Watzke will Play-offs mittelfristig nicht grundsätzlich ausschließen. "Ich finde nach wie vor, dass die Meisterschaft nach 34 Spieltagen die vernünftigste, die fairste Lösung ist. Der Fußball entwickelt sich aber immer mehr in die Richtung Event", sagte der Aufsichtsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga (DFL): "Wenn die Bayern noch weitere fünfmal in Serie Meister werden und die ganze Liga und die Bayern selbst sagen, dass es uns in Deutschland schwächt, wenn wir weiter nach dem gegenwärtigen Modus verfahren, dann muss man vielleicht darüber diskutieren."