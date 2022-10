Tischtennis-WM: DTTB-Frauen im Viertelfinale

Die deutschen Tischtennis-Frauen haben bei der Mannschafts-WM in Chengdu/China das Viertelfinale erreicht.

Die deutschen Tischtennis-Frauen haben bei der Mannschafts-WM in Chengdu/China das Viertelfinale erreicht. Das Team von Bundestrainerin Tamara Boros setzte sich am Mittwoch gegen Puerto Rico mit 3:1 im Achtelfinale durch. In der Runde der besten Acht trifft Deutschland auf den Sieger des Duells zwischen Rumänien und Hongkong.