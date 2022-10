Nach Krawallen von Nizza: Haftbefehle und Hausdurchsuchungen bei Köln-Fans

Bei der Partie des 1. FC Köln in Nizza kommt es zu schweren Ausschreitungen. Nun ist die Polizei der Domstadt aktiv geworden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, durchsuchen Beamte seit den frühen Morgenstunden Wohnungen und Häuser in Köln, Hürth, Pulheim und Bergisch Gladbach. Genauere Informationen zu den Ermittlungen und des Einsatzes will die Polizei im Rahmen einer Pressekonferenz um 14 Uhr vorstellen.