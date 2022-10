BVB-Boss Watzke gibt Update zu Haaland-Ersatz Haller: "Bekommt alle Zeit der Welt"

Nach Sebastian Kehl gibt auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ein Update zu Sébastien Haller. Beide sind optimistisch, dass der Angreifer in der Rückrunde eingreifen kann.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat ein mögliches Comeback des an Hodenkrebs erkrankten Sébastien Haller in der Rückrunde angedeutet.

In einem Nebensatz sprach Kehl in der Sendung zunächst sogar vom Januar, relativierte dann aber auf Nachfrage: „Ich hatte den Januar einfach mal genannt, um zu sagen, wir hoffen schon, dass er irgendwann in der zweiten Hälfte zum Team stößt. Das wünschen wir uns alle.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)