Champions League: Eintracht Frankfurt träumt vom Achtelfinale - Sonderlob für Kane-Bewacher Hasebe

Eintracht Frankfurts Kapitän Sebastian Rode peilt das Achtelfinale der Champions League an. Trainer Oliver Glasner verteilt ein Sonderlob an Routinier Makoto Hasebe.

„Wir sind voll da. Wir glauben an unsere Chance - und die wollen wir auch nutzen“, sagte der 31-Jährige nach dem 0:0. Nach der Hälfte der Gruppenphase liegen die Hessen mit vier Zählern gleichauf mit den Spurs. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Das Rückspiel gegen Tottenham in London am kommenden Mittwoch sei im Kampf um die ersten beiden Plätze „richtungweisend“, betonte Rode: „Es gilt, nicht zu verlieren. Dann wird es in den letzten beiden Spielen spannend.“