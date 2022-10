FC Bayern: In Dortmund "zu spielen ist fantastisch" - Sadio Mané schwärmt von BVB-Fans

„Ich kenne die ‚Gelbe Wand‘ und weiß, dass das etwas Besonderes ist. Jeder kennt das Stadion in Dortmund, es ist eines der besten der Welt. Dort zu spielen ist fantastisch“, sagte Mané vor dem Topspiel am Samstag ( ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ).

„Jeder will dieses Spiel spielen, wir alle freuen uns darauf, es wird sicher spannend und schwierig“, ergänzte der Torjäger des FC Bayern, der beim 5:0 der Bayern in der Champions League gegen Viktoria Pilsen zum „Man of the Match“ gewählt worden war und mit einem Trikottausch noch für eine kuriose Szene gesorgt hatte.