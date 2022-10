2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SpVgg Greuther Fürth (Freitag, 18:30 Uhr)

Am Freitag trifft der SSV auf die SpVgg. Zuletzt kassierte Regensburg eine Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg – die vierte Saisonpleite. Das letzte Ligaspiel endete für Fürth mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den SV Sandhausen.

Der tabellarische Abstand ist gering, beide Mannschaften trennen nur vier Zähler. Körperlos agierte Fürth in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (25-0-0) bestätigt. Ob sich der SSV davon beeindrucken lässt? SpVgg Greuther Fürth wie auch Regensburg haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.