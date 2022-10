3. Liga: SC Verl – FC Viktoria Köln (Freitag, 19:00 Uhr)

Nach sechs sieglosen Ligaspielen in Serie will Viktoria gegen Verl dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Am Samstag wies der SC Verl SV 07 Elversberg mit 2:1 in die Schranken. Jüngst brachte VfB Oldenburg Vikt. Köln die zweite Niederlage des laufenden Fußballjahres bei.