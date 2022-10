Seoane bei Leverkusen vor dem Aus? Rückendeckung von Tah: "Super Connection"

Man wolle "gemeinsam aus der Situation rauskommen. Wir alle sind in der Verantwortung, so sieht das die Mannschaft", versicherte Tah. In Porto habe Bayer, das in der Bundesliga nur den enttäuschenden 17. Platz belegt und im DFB-Pokal bereits gescheitert ist, schlicht seine "Möglichkeiten nicht genutzt". Man hätte zur Pause "2:0 führen können, danach wurde es dann wild".