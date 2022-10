Champions League: Eintracht verpasst Coup! Hessen erkämpfen Remis gegen Tottenham

Eintracht Frankfurt erkämpft sich einen Punkt gegen Tottenham Hotspur. Damit halten sich die Hessen alle Möglichkeiten in der Gruppe offen.

Im ersten Durchgang zeigte Frankfurt defensiv einige Nachlässigkeiten, weshalb die Gäste aus London mehrfach am Führungstreffer schnupperten. Nach dem Seitenwechsel verbuchte die SGE hingegen leichte Vorteile.

Eintracht übersteht Spurs-Drangphase

Im einmal mehr atemberaubend lauten Frankfurter Hexenkessel ließ der Europa-League-Sieger nach dem Dreier bei Olympique Marseille (1:0) trotz eines ordentlichen Auftritts den zweiten Erfolg im dritten Champions-League-Gruppenspiel liegen. Die Reise zum Rückspiel beim englischen Topteam in London tritt der hessische Fußball-Bundesligist in der kommenden Woche mit Druck im Gepäck an.