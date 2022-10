Darts World Grand Prix: Horror-Leg! Clemens von Noppert abgefertigt

In Leicester verlor der Deutsche am zweiten Tag der ersten Runde gegen Danny Noppert aus den Niederlanden und wird sich nach seiner schwachen Anfangsphase wohl ziemlich ärgern.

Im zweiten Satz zeigte sich der Saarländer dann von seiner besseren Seite und ging mit 2:0-Legs in Führung, jedoch schlug Noppert zurück und zwang den Satz in das entscheidende fünfte Leg, aus dem er am Ende auch siegreich hervorging und die Partie für sich entschied.

Cullen siegt in der hochklassigsten Partie des Abends

The Rockstar gewann am Ende im dritten Satz und profitierte dabei von seiner starken Checkout-Quote von 50 Prozent.

Auf der anderen Seite nutzte The Heat nur 35,3 Prozent seiner Checkout-Möglichkeit und zog deswegen am Ende den Kürzeren.

Razma bezwingt Searle: Beide verzweifeln am Double-In-Modus

In der ersten Partie des Abends bezwang der Lette Madars Razma den favorisierten Ryan Searle in einem Spiel, in dem beide zeitweise am Double-In-Modus verzweifelten. So siegte Razmatazz am Ende mit 2:0, obwohl er lediglich einen Average von 77,5 auflegte. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)