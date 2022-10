Champions League: Offensiv-Duo überragt bei Bayern! Die Einzelkritik zum Sieg gegen Pilsen

Der FC Bayern feiert in der Champions League einen Kantersieg gegen Viktoria Pilsen. Die Offensive schießt sich für das Duell mit dem BVB warm.

MANUEL NEUER: So wenig dürfte der Torhüter in dieser Saison noch nicht zu tun gehabt haben. Musste ein, zweimal seine Hände zur Hilfe nehmen, ansonsten (wenn überhaupt) nur mit dem Ball am Fuß gefordert. SPORT1-Note: 2