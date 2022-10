FC Bayern: Goretzka mahnt nach Champions-League-Gala - "Nicht alles hochjubeln"

Nagelsmann lobt Reservisten

... über zwei Reservisten: „Alle haben es gut gemacht. Ryan ( Gravenberch, Anm. d. Red. ) ist nicht im Rhythmus, da ist es nicht so leicht reinzukommen. Er hatte eine gute Positionstreue, obwohl er ein eher offensiverer Spieler ist. Auch mit den anderen, die frisch reinkamen, bin ich sehr zufrieden. Nous ( Noussair Mazraoui, Anm. d. Red. ) macht es immer besser. Mit seiner Entwicklung bin ich sehr zufrieden. Am Anfang hat er etwas gebraucht, aber ist jetzt viel selbstbewusster.“

Goretzka mit Ansage an den BVB

...über den Aufschwung bei Bayern: „Wir haben in der Länderspielpause eine Phase gehabt, in der wir extrem viele Kritik bekommen haben - zurecht. Dann muss man auch erstmal wieder zu sich finden. Ich glaube, Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.) hat das bittere Los bzw. das Glück - so wie man es sieht - in München zu sein. Viele Nationalspieler hatten die Möglichkeit, einen Tapetenwechsel vorzunehmen. Ich glaube, wir haben jetzt die Zeit gut genutzt und uns wieder auf das Wesentliche in unseren Spiel konzentriert haben.“