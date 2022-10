Nächste Gala mit Doppelpacker Sane: Bayern bereit für BVB

Die Krise ist endgültig überwunden, der FC Bayern bereit für den Klassiker in Dortmund. Die plötzlich wieder gnadenlos effizienten Münchner ließen Sparringspartner Viktoria Pilsen beim 5:0 (3:0) in der Champions League nicht den Hauch einer Chance - und sendeten das klare Signal an den BVB: Der Kracher am Samstag kann kommen!