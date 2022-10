Anzeige

Champions League: Auch Sorgenkind Gnabry trifft! Bayern mit Rekord-Spektakel gegen Pilsen Bayern mit Rekord-Spektakel

"Schon auf die Wange!" Goretzka bringt Mixed Zone zum Lachen

Der FC Bayern gewinnt sein drittes Gruppenspiel in der Champions League gegen Viktoria Pilsen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann bietet seinen Fans eine Gala und stellt einen Rekord auf.

Souveräner Heimsieg für den FC Bayern!

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hat am dritten Gruppenspieltag der Champions League zu Hause gegen Viktoria Pilsen mit 5:0 (3:0) gewonnen. Dabei zeigten die Hausherren eine bockstarke Leistung. Es ist in der Königsklasse der dritte Sieg im dritten Spiel. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Zudem gewannen die Münchner nun saisonübergreifend ihre vergangenen zehn Gruppenspiele. Eine längere Serie gab es noch nie.

Mané: „Haben schwierige Wochen hinter uns“

„Die Jungs haben es gut gemacht. Das Spiel war relativ schnell entschieden und ist dann vor sich hingeplätschert“, bilanzierte Nagelsmann nach der Partie bei DAZN. Er lobte seine Mannschaft und meinte, dass sie wieder einen Schritt in die richtige gemacht habe.

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Sadio Mané, der das zwischenzeitliche 3:0 erzielt hat: „Wir haben schwierige Wochen hinter uns, aber sind jetzt wieder in der richtigen Spur.“

Ganz so euphorisch war Leon Goretzka nicht: „Wir sind immer noch extrem verärgert über die Spiele und ich glaube, dass man jetzt auch nicht alles hochjubeln.“ Er ordnete ein, dass die beiden vergangenen Gegner den Bayern das machen lassen haben, was sie wollten. „Daher dürfen wir das jetzt nicht zu hoch hängen“, so der deutsche Nationalspieler.

Technik-Panne bei den Bayern! Die kurioseste Szene des Spieltags

Musiala-Tor aberkannt

Der deutsche Rekordmeister machte früh klar, wer Herr im Haus ist und ließ den Gästen aus Tschechien keine Chance. Bereits in der 7. Minute gingen die Bayern durch Leroy Sané in Führung. Ihm gelang damit etwas, was zuvor nur Robert Lewandowski (2019 und 2021) im Bayern-Trikot geschafft hatte: Tore in jedem der ersten drei Gruppenspiele. (BERICHT: Salihamidzic schwärmt von Bayern-Star)

Nur sechs Minuten später erzielte das Nagelsmann-Team ihren zweiten Treffer. Serge Gnabry, der für den coronaerkrankten Thomas Müller in die Startelf rotiert ist, traf zum 2:0 (13.). Mané reihte sich in der 21. Minute in die Torschützenliste ein und markierte das dritte Tor des Abends.

Beinahe wäre es für die Münchener mit einer Vier-Tore-Führung in die Kabine gegangen, doch der Treffer von Jamal Musiala wurde wegen einer vorherigen Abseitsstellung von Mané aberkannt (37).

Joker Choupo-Moting sticht

Das 4:0 ließ allerdings in der zweiten Halbzeit nicht lange auf sich warten, denn Leroy Sané schnürte in der 50. Minute nach einer sehenswerten Vorlage von Mané seinen Doppelpack.

Zwar rotierte Nagelsmann nach dem Seitenwechsel ordentlich durch, doch dem Spielfluss tat dies keinen Abbruch. So erzielte der eingewechselte Eric Maxim Choupo-Moting in der 59. Minute Bayern fünften Treffer. Im Anschluss daran hatten die Hausherren noch Möglichkeiten, die Führung zu erhöhen, doch das 5:0 war der Schlusspunkt.

