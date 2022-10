Anzeige

Champions League, Aufstellungen: Frankfurt, Leverkusen, Barca heute LIVE im TV, Stream, Ticker So ersetzt Glasner Götze

Götze-Ausfall: "Können das absolut kompensieren"

SPORT1

Eintracht Frankfurt will nach dem Sieg in Marseille gegen die Spurs nachlegen, während Bayer Leverkusen am Dienstagabend beim FC Porto nach der Bayern-Klatsche unter Druck steht. Inter Mailand fordert den FC Barcelona um Stürmer-Star Robert Lewandowski.

Gibt es den zweiten Sieg für Eintracht Frankfurt in der Champions League?

Die Hessen stehen in der Bundesliga mit 14 Punkten nach acht Spieltagen gut da und wollen ihre positive Tendenz der letzten Wochen auch in der Königsklasse fortführen.

Anzeige

Dabei helfen soll Djibril Sow, der den verletzten Mario Götze ersetzt. Außerdem beordert SGE-Coach Oliver Glasner im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Union Berlin Kristijan Jakic für Luca Pellegrini in die Startelf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur: Die Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Knauff, Rode, Sow, Jakic - Lindström, Kamada - Kolo Muani

Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Knauff, Rode, Sow, Jakic - Lindström, Kamada - Kolo Muani Tottenham Hotspur: Lloris - Lenglet, Dier, Romero - Emerson Royal, Höjbjerg, Bentancur, Perisic - Richarlison, Son, Kane

Die Eintracht steht nach zwei Spieltagen mit aktuell drei Punkten auf Platz drei der Tabelle, sind dabei allerdings punktgleich mit dem Gegner Tottenham Hotspur. Die Londoner bezwangen zu Beginn der Gruppenphase Olympique Marseille mit 2:0, unterlagen allerdings Sporting Lissabon ebenfalls 0:2.

Frankfurt konnte nach einer 0:3-Klatsche gegen Sporting zuletzt einen 1:0-Auswärtssieg in Marseille feiern und will nun gegen die Spurs wichtige Punkte sammeln. (Champions League: Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt, Dienstag ab 21.00 Uhr im Liveticker)

Leicht dürfte es für die Eintracht allerdings nicht werden. Die Londoner verloren am Wochenende zwar das Derby beim Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal (1:3), stehen mit 17 Punkten aus acht Spielen und Platz drei dennoch richtig gut im englischen Oberhaus da.

So können Sie Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur LIVE verfolgen

TV: -

- Livestream: Prime Video

Liveticker: Sport1.de

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur: Infos zum Spiel

Anstoß: 04.10.2022 - 21.00 Uhr

Stadion: Deutsche Bank Park (Deutschland)

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Anzeige

Leverkusen braucht ein anderes Gesicht

Nach einer desaströsen Vorstellung bei der 0:4-Pleite beim FC Bayern München muss die Werkself unter der Leitung von Gerardo Seoane liefern. Auf Bayer wartet ein schweres Auswärtsspiel beim portugiesischen Top-Klub FC Porto, das wiederum seine ersten Punkte in der bisherigen Champions-League-Saison holen will. (Champions League: FC Porto vs. Bayer Leverkusen, Dienstag ab 21:00 Uhr im Liveticker)

Nach einer bitteren Last-Second-Niederlage bei Atletico Madrid (1:2) sowie einer 0:4-Klatsche gegen den FC Brügge streben die Portugiesen einen Heimsieg gegen verunsicherte Leverkusener an, die ihrerseits mit einer 0:1-Niederlage in Brügge und einem 2:0-Heimsieg gegen Atletico in die Gruppenphase starteten.

Allerdings läuft es für den Bayer in der Bundesliga überhaupt nicht, lediglich fünf Punkte und Platz 17 stehen nach acht Spieltagen zu Buche. Für Trainer Seoane könnte die Partie in Porto eine mit Folgen werden. sollte er auch in Portugal nicht das Ruder herumreißen können: „Sie können davon ausgehen, dass wir vorbereitet sind“, sagte Fernando Carro, der Vorsitzende der Bayer-Geschäftsführung, im STAHLWERK-Doppelpass bei SPORT1 am Sonntag.

So können Sie FC Porto - Bayer Leverkusen LIVE verfolgen

TV: -

- Livestream: DAZN

Liveticker: Sport1.de

FC Porto - Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

FC Porto: Diogo Costa - Joao Mario, Pepe, David Carmo, Wendell - Bruno Costa, Eustaquio, Uribe, Taremi - Pepe, Evanilson

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié - Aranguiz, Andrich - Hlozek, Diaby, Hudson-Odoi - Schick

FC Porto - Bayer Leverkusen: Infos zum Spiel

Anstoß: 04.10.2022 - 21.00 Uhr

Stadion: Estadio do Dragao (Porto)

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Kann Inter Lewandowski stoppen?

Mit der 0:2-Niederlage beim FC Bayern erwischte der FC Barcelona einen bitteren Abend. Die Katalanen waren über weite Teile der Begegnung mindestens auf Augenhöhe mit dem deutschen Rekordmeister und haderten immer wieder im Abschluss.

Anzeige

Während die Bayern mit zwei Siegen aus zwei Spielen an der Tabellenspitze stehen, liegen sowohl der FC Barcelona und Inter Mailand mit jeweils drei Punkten in Lauerstellung. (Champions League: Inter Mailand vs. FC Barcelona, Dienstag ab 21:00 Uhr im Liveticker)

Barca, aktueller Tabellenführer der spanischen La Liga, reist mit großem Selbstvertrauen nach Mailand, um Tabellenplatz zwei zu festigen. Sechs Siege aus sieben Ligaspielen bedeutet den besten Saisonstart seit vielen Jahren, Robert Lewandowski traf bereits neunmal für seinen neuen Arbeitgeber.

Bei Inter Mailand sieht die Welt derzeit nicht ganz so rosig aus. Zwölf Punkte nach acht Spielen und Platz neun in der Serie A bedeuten einen eher durchwachsenen Saisonstart für die Italiener, die in der Champions League zum Auftakt mit 0:2 gegen die Bayern verloren und zuletzt 2:0 bei Viktoria Pilsen siegten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

So können Sie Inter Mailand vs. FC Barcelona LIVE verfolgen

Inter Mailand vs. FC Barcelona: Die Aufstellungen

Inter Mailand: Onana - Bastoni, de Vrij, Skriniar - Dimarco, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Darmian - Martinez, Correa

FC Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Garcia, Christensen, Marcos Alonso - Busquets, Pedri, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Dembélé

Inter Mailand vs. FC Barcelona: Infos zum Spiel

Anstoß: 04.10.2022 - 21.00 Uhr

Stadion: Guiseppe Meazza (Mailand)

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Alles zur Champions League bei SPORT1