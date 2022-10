Reiten: "Just Fine" holt ersten Sieg für König Charles III

Der englische König Charles III hat erstmals einen Sieg eines von Königin Elizabeth II geerbten Rennpferdes gefeiert. Jockey Ryan Moore gewann am Dienstag in Leicester auf Just Fine, es war der sechste Start eines königlichen Pferdes seit dem Tod von Elizabeth am 8. September. „Ein Sieg für den König. Es ist toll, das für ihn getan zu haben“, sagte Trainer Michael Stoute. Das Rennen war mit 15.000 Pfund dotiert.