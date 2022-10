FC Bayern: „Wir lieben ihn“ - Salihamidzic schwärmt von Matthijs de Ligt

Auch Nagelsmann zufrieden mit de Ligt

Am Freitagabend stand der Neuzugang beim Heimsieg gegen Bayer Leverkusen (4:0) zum insgesamt sechsten Mal in der Startelf. Im Anschluss an die Partie lobte auch Trainer Julian Nagelsmann die jüngste Entwicklung des Innenverteidigers. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Als „sehr, sehr gut“ ordnete Nagelsmann dessen Leistung ein: „Er hat eine große Gabe zu wissen, was er perfekt kann und was er nicht ganz so gut kann und dementsprechend sein Spiel anzupassen. Er verfolgt die Stürmer oft bis ins Mittelfeld und lässt sie dann nicht mehr drehen. Und macht dann auch mal ein kleines Foul und rammelt so ein bisschen von hinten. Da ist er sehr unangenehm“, sagte der Bayern-Coach auf SPORT1-Nachfrage.