"Verstörende Ergebnisse": Missbrauch-Skandal erschüttert den US-Frauenfußball

Es war schockierend, was die ehemalige Staatsanwältin Sally Q. Yates da am Montag der Öffentlichkeit vorstellte. Ihre unabhängige Untersuchung über den Missbrauch von Spielerinnen im US-Fußball brachte die schlimmsten Ergebnisse ans Licht.

Ihre Kommission habe eine Liga vorgefunden, in der „systematischer Missbrauch und sexuelles Fehlverhalten“ an der Tagesordnung seien.

Dazu gehören, so Yates, die Vereine, die Liga-Verantwortlichen und der Verband US Soccer.

US Soccer fordert umfassende Aufklärung

Der in dem Report beschriebene Missbrauch sei unentschuldbar und dürfe in keinem Bereich des Lebens einen Platz haben: „US Soccer wird alles in seiner Macht stehende tun, damit Spielerinnen auf jedem Leistungslevel einen sicheren Platz bekommen, um zu lernen, zu wachsen und in Ruhe ihren Sport zu betreiben.“